Medie: Politifolk sigtet for at lade sig bestikke af Karsten Ree

To ansatte ved Nordsjællands Politi er suspenderet fra tjeneste og sigtet for bestikkelse i form af hotelophold i Afrika. Det skriver Radio24Syv.



Sagen involverer ifølge radioen også finansmanden Karsten Ree, der blandt andet ejer et safariresort i Kenya og et luksushotel på Zanzibar.



Det var her, de to politifolk angiveligt boede på Karsten Rees regning. Det skal være sket tilbage i 2015, efter at de havde efterforsket en sag, hvor Ree var mistænkt for menneskehandel. Sigtelsen mod Ree blev dog frafaldet.



Advokat Martin Cumberland repræsenterer en af de sigtede betjente. Han forklarer, at hans klient nægter sig skyldig.



"Det her er at skyde gråspurve med kanoner. Han kan slet ikke nikke genkendende til det her. Han har været ude at rejse som privatperson og har selv betalt flybilletter, og der er ingen forbindelse overhovedet til tjenesteudøvelsen. Så han nægter sig selvfølgelig skyldig," siger advokaten til radiostationen.



Det er Statsadvokaten i København, der afgør, om der skal rejses tiltale mod de to politifolk.



Rigspolitiets HR-direktør Anne Erlandsen siger, at man ser med stor alvor på mistanker om bestikkelse, og at det vil medføre afskedigelse, hvis politifolkene bliver kendt skyldige.



/ritzau/