Det skriver medierne: Kritik af Carlsbergs chefløn

36 mio. kr. i løn sidste år og mulighed for endnu mere i år får storinvestoren ATP til at gå til frontalangreb på lønnen til Carlsberg-topchefen Cess 't Hart. På Carlsbergs generalforsamling angreb ATP lønniveauet og undlod demonstrativt at stemme fo r bestyrelsens forslag til aflønning af ledelsen.

Lundbeckformand: Pres på medicinpriserPrisen på medicin har i en lang periode været et stort tema i USA. Og selv om Lundbeck ikke har mærket noget til det voksende prispres, anerkender selskabets formand, Lars Rasmussen, at branchen som helhed er kommet under lup Danske virksomheders udgifter til ledelseskonsulenter nåede nye højder sidste år. Og forbruget vil stige endnu mere i en verden, hvor globalisering og digitalisering øger behovet for råd udefra. En juraprofessor mener, at forsvarer satser på et godt, men samtidig velkendt argument, for at få den historisk hårde dom for kursmanipulation i Parken prøvet ved Højesteret.Stifteren af Hesalight, Lars Nørholt, afviser at have nogen skyld eller andel i koncernens undergang. Han vurderer, at tingene ikke kunne gøres anderledes, og konstaterer, at pensionskasserne ikke ville tillade, at Hesalight overlevede. Investorerne er uenige i vurderingen. Kæmpefusionen mellem Siemens Wind Power og Gamesa er snart en realitet, da forhindringerne er fjernet. Ambitionen er at gennemføre fusionen i april i 2017/ritzau/FINANS