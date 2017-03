Store energilagre til vands skal revolutionere vores grønne energisystemer og få de mange vindmøller og fjernvarmen til for første gang at spille sammen.



Det mener det private selskab European Energy med hjemsted i København.



Virksomheden har udviklet lagringssystemet GigaStorage, som allerede har vakt opsigt, og som præsenteres torsdag eftermiddag på en energipolitisk konference på Christiansborg.



"Det er i virkeligheden simpelt. I stedet for som nu at importere masser af flis til opvarmning kan vi gemme strømmen fra vores egne vindmøller som varmt vand i kæmpestore vandlagre til havs til brug i fjernvarmen," siger opfinderen af anlægget, adm. direktør Knud-Erik Andersen.



Som optimale placeringer af sådanne energilagre peger han for eksempel på kysten ved de otte største danske byer.



"Ved at lægge lagrene på havet er der langt bedre plads, og lagrene er nemmere at skalere op og ned. Samtidig er idéen, at de skal ligge tæt på fjernvarmenettet i de store byer, hvor mange forbrugere kan bruge overskudsvarmen," siger han.



For samfundet er der store økonomiske, miljø- og klimamæssige fordele ved at kombinere Danmarks spidskompetence på både fjernvarme og vindkraft i én samlet løsning. Men det er der også for forbrugerne.



"For det første kan du som forbruger få fuldstændig ren varme uden CO2 i din radiator, og det samlede regnestykke vil blive bedre, så du får billigere varme end tidligere," siger Knud-Erik Andersen.



Ud over at være et kæmpestort bassin under vandoverfladen kombineres GigaStorage med solceller og måske også vindmøller rent fysisk.



"Vi lægger et kæmpelåg på vandlageret, der holder på varmen i "termokanden". Men samtidig kan låget bære en masse solceller, så vi oveni kan udnytte den store spildvarme fra solcelle-elproduktionen til varmeproduktion," siger Knud-Erik Andersen.



European Energy er i gang med flere danske kommuner at drøfte mulighederne for at lave demonstrationsanlæg.



/ritzau/