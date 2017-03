Børsen:



Kina opstiller to vindmøller hver time, og om få år skal 15 pct. af energien komme fra ikke-fossile brændsler. Vestas skruer op for Kina-satsning og den kinesiske grønne vindbølge.Den statsejede spilmastodont Danske Spil vil tjene millioner på at sælge kasinospil til selskaber, der bor i skattely i Gibraltar og Malta , som også har særligt gunstige skattevilkår for virksomheder. Skatteekspert undrer sig.Minimum tre-fire store datacentre er på vej til Danmark på ryggen af Apples og Facebooks nye datacentre. Det mener direktør for Global Connect, Christian Holm Christensen.Østre Landsret har afvist, at anklageren i sagen mod de to tidligere Parken-topfolk, Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, var inhabil. Forsvarerne vil nu bringe spørgsmålet op, når de forsøger at få Parken-dommen for Højesteret.Ecco kæmper med at tjene penge på et yderst udfordrende skomarked, viser friske regnskabstal. Nu skal strategien gennemgås, og nye digitale projekter skal op at stå.Danmark har alle forudsætninger for at blive en markant spiritusproducent, lyder det fra Michael Holm, der netop har sat sig i sædet som chef for spiritusgiganten Diageos nordeuropæiske afdeling. Ressourcerne har vi allerede, vurderer han.Danske virksomheder betaler markant højere bankgebyrer , når de handler i fremmed valuta, end deres udenlandske konkurrenter. DI og Implementeringsrådet opfordrer regeringen til at rette op på det ulige forhold.Dansk Reklame Film, der primært tjener penge på biografreklamer, har på fem år øget overskuddet med over 1500 pct./ritzau/FINANS