Tyskland i bitter brexit-afsked: Utroligt de vil stå alene

Det er efterhånden ni måneder siden, at de britiske vælgere stemte for at forlade EU.



På dagen for den faktiske udmeldelse begriber Tysklands udenrigsminister fortsat ikke, at det skulle gå så galt.



Det er budskabet, i minutterne efter at Storbritannien onsdag formelt har aktiveret EU-traktatens artikel 50. Parterne har nu nøjagtigt to år til at blive enige om, på hvilke vilkår bruddet skal ske.



- For mange er det svært at forstå - især i disse turbulente tider - hvordan nogen kan tro, at de vil være bedre stillet alene, siger udenrigsminister Sigmar Gabriel i Berlin.



På trods af det chokerende brud understreger ministeren, at parterne nu må se fremad.



- Forhandlingerne vil helt sikkert ikke blive lette for nogen af parterne. Dårlige følelser er forståelige. Men disse følelser må ikke være grundlaget for at definere vores fremtidige forhold, siger han.



Tysklands højeste prioritet i de kommende forhandlinger bliver ifølge Sigmar Gabriel at sikre, at de resterende 27 medlemslande holder sammen.



Udgangspunktet er nu, at Storbritannien senest 29. marts 2019 er fortid i EU.



Tidsfristen kan dog forlænges, hvis alle 27 EU-lande og Storbritannien enstemmigt beslutter det.



