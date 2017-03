Bob Dylan modtager Nobelpris i Stockholm

Opdateret 13.24 Bob Dylan vil tage imod Nobelprisen i den kommende weekend ved et møde med Det Svenske Akademi i Stockholm. Det oplyser akademiet i en blog.



"Den gode nyhed er, at Det Svenske Akademi og Bob Dylan har besluttet at mødes i denne weekend. Akademiet vil der overrække Dylan nobeldiplomet og nobelmedaljen og lykønske ham med Nobelprisen i litteratur," skriver Sara Danius, som er akademiets faste sekretær.



Hun tilføjer, at mødet i henhold til Dylans ønsker vil være nedtonet og intimt, og at ingen medier vil være til stede.



Dylan blev overraskende afsløret som modtageren af Nobelprisen i litteratur 2016 i oktober. Men han meddelte siden i et brev, at han ikke kunne komme til overrækkelsesceremonien i december.



Han angav ingen årsag til, at han ikke kunne være til stede.



Siden da har Bob Dylan været tavs over for akademiet i Sveriges hovedstad, Stockholm.



Rocklegenden skal holde en nobelforelæsning senest 10. juni, hvis han vil have udbetalt de otte millioner svenske kroner (6,2 millioner danske kroner), der følger med en nobelpris.



Forelæsningen kan antage mange former. En nobelprismodtager må selv bestemme, om han eller hun vil holde en tale eller levere forelæsningen i form af en optræden, en video eller måske en sang.



Tilbage i november sagde Sara Danius, at akademiet havde fået bekræftet, at Dylan ville komme til foråret.



Den 75-årige Dylan skal spille to koncerter i Stockholm 1. og 2. april og en koncert i Lund 9. april.



6. og 7. april giver Dylan to koncerter i Operaen i København.



Dylan får tildelt Nobelprisen i litteratur for "at have skabt nye poetiske udtryk i den store amerikanske musiktradition".



Bob Dylan, der oprindeligt hedder Robert Allen Zimmerman, fik sin første pladekontrakt i 1962.