Det skriver medierne: Ny Mærsk-formand går efter teknologisk succes

A.P. Møller-Mærsks nye bestyrelsesformand, Jim Hagemann Snabe, vurderer, at Mærsk sagtens kan klare sig mod de store amerikanske IT-virksomheder, som truer med at vælte den gamle transportbranche omkuld. Han skal vende skuden og have succes i den nye digitale fremtid. Danmarks største detailhandler, Dansk Supermarked, har lukket for dele af aktiviteterne i den digitale milliardsatsning Iposen.dk. Dermed er de slut med at levere dagligvarer til ældre, der er visiteret af det offentlige. Bemandingen i bagmandspolitiet er ikke steget trods voldsom stigning i antal sager. Bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, vil have vished for, at det nytter at indberette om mistænkelige transaktioner. Et dyk i indtjeningen i Falck og en strid valutamodvind i Storbritannien koster i Legofamiliens pengetank Kirkbi. Men kassemesteren er fortsat på jagt efter gode satsninger.Garantiformuen, der dækker indskud i danske banker, kan vise sig at være for lille, hvis Nordea rykker til København. Og det bliver bankerne, der får en ekstraregning, siger Finansiel Stabilitet.Topchef i Genmab, Jan van de Winkel, fokuserer benhårdt på at bygge biotekselskabet op uden hverken at købe andre virksomheder eller blive købt. /ritzau/FINANS