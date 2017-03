Ubers fremtid i Danmark afgøres i dag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Uber Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Uber

I dag kl. 11 får danskerne vished for, hvordan fremtiden ser ud for Uber i Danmark. Sent mandag aften kaldte selskabet til pressemøde med emnebeskrivelsen "Ubers fremtid i Danmark". Det skriver finans.dk.



Hvad pressemødet helt præcis kommer til at handle om, har ikke været muligt at få svar på, men Uber har været meget imod den nye taxilov, der ventes at træde i kraft 1. januar 2018. Loven kræver at biler skal have installeret sædefølere og taxameter, hvis de skal bruges til transport mod betaling.



Derudover har selskabet haft et par andre uheldige sager om piratkørsel og uorden i skattepapirerne for Uber-chaufførerne.