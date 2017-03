Det skriver medierne: Pandora klar til Thailandsk investering

Smykkevirksomheden Pandora bygger en ny fabrik i Thailand, og selv om spændingerne i landet ifølge eksperter kan give ny ballade, er Pandoras topchef, Anders Colding, helt tryg ved at investere 1,8 mia. kr. i t hailandske fabrikker. Luftfragt skal spille en langt større rolle i Københavns Lufthavne end i dag. Fragtkapaciteten skal fordobles, og lufthavnens våben i kampen om det boomende marked er et stort ledigt område, der skal reserveres virksomheder med behov for hurtig transport. Målet er at tiltrække investeringer for 2 mia. kr.Der er lagt op til en teknologisk kritik på på dagens generalforsamling fra speditørbranchens amerikanske opkomling - Flexport. Mærsks it-systemer er forældede, og virksomhedskulturen kan ikke tackle tidens digitale udfordringer, vurderer Flexports stifter og topchef, Ryan Petersen DaHotelkoncernen Arp-Hansen Hotel Group sætter regnskabsrekord og er på vej til at blive landets største hotelkæde. Resultatet giver jackpot til brødrene Arp-Hansen, der er på vej med nye hotelle r.Ansatte i Skat er ikke dygtige nokSkat har ikke brug for flere, men dygtigere ansatte. For hvis der var flere velkvalificerede og bedre uddannede medarbejdere, behøvede man ikke flere kontrolmedarbejdere for at skaffe det samme skatteprovenu. Det vurderer topchef i revisionshuset BDO. Skat-direktør finder det dybt fornærmende.Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er klar til at lade Nordea rykke sit hovedkontor til København. Han vil ikke kopiere den skat, som regeringen i Sverige pønser på. (Side 6-7)/ritzau/FINANS