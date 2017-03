Cyklon smadrer australsk øgruppe med 263 kilometer i timen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Home

En cyklon med navnet Debbie er ved 13.30-tiden tirsdag lokal tid gået i land mellem byerne Bowen og Airlie Beach i den nordøstlige delstat Queensland i Australien.



Det sker, efter at Debbie tidligere på dagen ramte øgruppen Whitsundays med vindstød på op til 263 kilometer i timen.



Det oplyser meteorologer ifølge australske medier.



På en skala fra et til fem er Debbie en kategori fire-cyklon, og vindstød ventes at nå op på 280 kilometer i timen i løbet af de 18 timer, det vil tage cyklonen at passere.



Uden strøm



Tusindvis af mennesker er i løbet af de seneste dage blevet evakueret, ligesom at skoler, lufthavne og havne i det berørte område tirsdag er lukket.



I Whitsundays og Mackay er 34.000 mennesker uden strøm, rapporterer australske 7 News.



"Det var ligesom et godstog, der kom bragende igennem," siger et øjenvidne på Hamilton Island, der er en del af Whitsundays, til ABC News.



Bliv inde



Samtidig opfordrer premierminister i Queensland Annastacia Palaszczuk indbyggerne til at blive inden døre.



"Intensiteten og vildskaben af vindstødene er gradvist stigende," siger hun ifølge 7 News tidligt tirsdag morgen dansk tid.



Den australske regering oplyser, at den står klar til at yde øjeblikkelig hjælp.



Således er et katastrofeberedskab klar til at rykke ud med skibe og militærhelikoptere fra Sydney, hvis det bliver nødvendigt.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Indbyggere i dele af Queensland er blevet advaret om at forberede sig på det værste uvejr, siden cyklonen Yasi ramte delstaten i 2011.



Mandag blev tusindvis af mennesker mellem byerne Home Hill og Proserpine evakueret.



Proserpine og Home Hill ligger mellem Airlie Beach og Townsville, der er populære mål for turister, som vil opleve Great Barrier Reef.



