Tidligere OW Bunker-topchef er død

28.3. 2014 OW Bunker børsnoteres til 145 kr. pr. aktie. I takt med stigende oliepriser når kursen i maj 186. 7.10. 2014 OW Bunker overrasker med nedjustering, der begrundes med faldende oliepriser. 16.10. 2014 Ledelsen holder krisemøde på grund af presset likviditet. 23.10. 2014 OW Bunker offentliggør regnskab for 3. kvartal med endnu en nedjustering og ændret regnskabspraksis. 2.11. 2014 OW Bunkertopchef Jim Pedersen beder pr. sms om status på kreditten i Singapore. 5. 11. 2014 Aktien sættes i børspause. Kort før midnat oplyser OW Bunker om "bedrageri" i Singapore med et tab på omkring 750 mio. kr. Andre 850 mio. kr. er tabt på dårlig risikostyring. 6.11. 2014 OW Bunker forsøger rekonstruktion, men storaktionæren Altor afviser at stille med nye penge. 7.11. 2014 OW Bunker indgiver konkursbegæring. Afgået bestyrelsesformand Niels Henrik Jensen er usikker på, om det er bedrageri, der er foregået. 20.11. 2014 Den tidligere bestyrelse meddeler, at kreditter i Singapore til 120-130 mio. dollar aldrig har været godkendt eller forelagt bestyrelsen. 3.12. 2014 Bagmandspolitiet indleder undersøgelse af mulige strafbare handlinger i OW Bunker. 10.12. 2014 ATP og 24 andre pensionskasser bebuder et foreløbigt erstatningskrav på 803 mio. kr. mod selskabet. 29.12. 2014 Kurator varsler et erstatningskrav på 654 mio. kr. mod flere af selskabets topfigurer, herunder Jim Pedersen.

Opdateret kl. 16.59 - Den tidligere topchef for OW Bunker-koncernen Jim Pedersen er død efter længere tids sygdom. Det skriver Finans.dk med henvisning til Jim Pedersens advokat, John Korsø Jensen. Jim Pedersen var en af nøglefigurerne i skandalesagen om brændstoftkoncernen OW Bunkers storhed, børsnotering og senere kollaps.Selskabet blev børsnoteret under pomp og pragt men en række uheldige oliekontrakter og øvrige dispositioner betød, at selskabet siden imploderede og gik konkurs.Siden har et hav af kuratorer, forurettede aktionærer mm. indledt et årelangt arbejde for at forsøge at placere noget af ansvaret for bl.a. et børsprospekt, der ifølge sagsøgerne var mangelfuldt og upræcist. Kravet har lydt på over en halv mia., hvor Jim Pedersens rolle og viden om, hvad der foregik i det metaforiske maskinrum på selskabet, har været heftigt debatteret.Jim Pedersen var i Wrist Group, som OW Bunker oprindeligt var en del af, fra 1997 og frem til kollapset 7. november 2014.Inden da havde han nået at børsnotere koncernen på vegne af ejeren, kapitalfonden Altor, hvor OW Bunker blev udråbt til at være den nye folkeaktie.