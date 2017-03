Russisk oppositionsleder i retten: Ikke mig der bør fængsles

Den russiske oppositionsleder, Alexei Navalnij, er blevet fremstillet i retten, efter at han søndag sammen med hundredvis af andre demonstranter blev anholdt for at protestere mod korruption.



- Det er ikke mig, som bør stilles for retten, men premierminister Dmitrij Medvedev, erklærede en trodsig Navalnij over for dommeren.



Navalnij opfordrede i sidste uge til protestaktionen, efter at han i en rapport havde anklaget Medvedev for at kontrollere et ejendomsimperium via et skjult netværk bestående af ikke-kommercielle organisationer.



Medvedev har ikke svaret på beskyldningerne mod ham.



Rapporten om den påståede korruption er blevet set over 11 millioner gange på YouTube.



USA, EU og Europarådet opfordrer Rusland til at løslade Navalnij og andre anholdte demonstranter.



– Politiets handlinger har forhindret praktisering af ytringsfrihed, forsamlingsret og en fredelig sammenkomst, som er grundliggende rettigheder forankret i den russiske grundlov, siger en talsmand for EU.



- Vi beder de russiske myndigheder om at respektere de internationale forpligtelser, som deres land har tilsluttet sig, siger han og henviser også til Europarådet.



Navalnij har et erklæret mål om at stille op ved næste års præsidentvalg mod præsident Vladimir Putin.



Politiet har vurderet, at 7000-8000 personer var på gaden i Moskva nær regeringshovedkvarteret Kreml. Der blev demonstreret i flere andre byer end Moskva.



Putin var præsident for Rusland fra 2000 til 2008. Her overtog Dimitri Medvedev posten, mens Vladimir Putin var premierminister frem til 2012.



Siden 2012 har Vladimir Putin igen været præsident, mens Dimitri Medvedev har været premierminister.



I forbindelse med Vladimir Putins opstilling til sin tredje valgperiode som præsident i 2011 udbrød der store demonstrationer i Moskva.



Demonstrationerne eskalerede over flere dage, og i december 2011 var titusinder af mennesker på gaden.



