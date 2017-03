Fransk tænketank: Det er nu eller aldrig for EU

Frankrigs og Tysklands politiske ledere må udnytte mulighederne ved de kommende valg i de to store lande til at skabe nyt momentum omkring EU og euroen - eller risikere et sammenbrud, siger en ledende tænketank i en advarsel mandag.



I en 77 sider lang rapport med titlen "Det Europa, som vi har brug for", siger det uafhængige institut Montaigne, som har bånd til de franske præsidentkandidater Emmanuel Macron og François Fillon, at der er behov for et EU i "mange hastigheder".



Tænketanken efterlyser en ny udvikling i eurozonen, så den får et eget budget og endda en premierminister.



Rapporten, som er et produkt af måneders løbende konsultationer mellem ledende skikkelser fra det europæiske erhvervsliv, politik og banksektoren, kan blive et forlæg for den næste franske præsidents politik.



Meningsmålinger tyder på, at Emmanuel Macron, som er en proeuropæisk tidligere bankmand, vil komme til at stå over for Marine Le Pen fra den EU-kritiske og indvandrerfjendtlige Front National i den anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg den 7. maj.



Macron står i meningsmålingerne til at vinde klart over Le Pen, hvilket har fået mange til at vente et styrket EU efter valget i det store EU-land.



- Vi er i et geopolitisk miljø, som er ekstremt farligt for europæerne, siger Ramon Fernandez, som er finans- og strategichef i den franske mobilgruppe Orange, og som leder gruppen bag rapporten.



- Hvis vore ledere skal skabe Europas fremtid og give det ny momentum, så er det nu eller aldrig. Den politiske vilje er absolut nødvendig nu. Året 2017 bliver afgørende, siger Fernandez.



Det tyske forbundsdagsvalg finder sted fire måneder efter Frankrigs præsidentvalg.



/ritzau/Reuters