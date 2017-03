Måling: Merkels parti sejrer stort ved delstatsvalg

Ifølge exitpolls fra de tyske tv-stationer ZDF og ARD står forbundskansler Angela Merkels parti til at sejre klart ved søndagens delstatsvalg i Saarland.



Dermed ser det ikke ud til, at det socialdemokratiske SPD nyder godt af fremgangen i de nationale meningsmålinger efter valget af Martin Schulz som ny partileder.



Merkels CDU får ifølge en exitpoll fra ZDF 40 procent af stemmerne. Det er en fremgang på godt fem procentpoint i forhold til det lokale valg for fire år siden. Imens går SPD tilbage og ender omkring 30 procents opbakning.



Samtidig står det EU- og indvandrerkritiske højrefløjsparti Alternative für Deutschland (AFD) til at komme ind i delstatsparlamentet i Saarland for første gang. Dermed bliver AFD nu repræsenteret i 11 ud af Tysklands 16 delstater.



Die Linke får ifølge ZDF-målingen 13 procent af stemmerne i Saarland. Miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP ser dog ikke ud til at klare sig over spærregrænsen på fem procent.



Med sine godt en million indbyggere er Saarland en af de mindste af de tyske delstater.



Men valget har været ventet i spænding, fordi det er det første, siden Martin Schulz er kommet i spidsen for SPD. Siden er partiet gået markant frem i meningsmålingerne, og den tidligere formand for EU-Parlamentet er nærmest blevet udråbt som en frelser.



2017 er desuden valgår i Tyskland, der 24. september skal vælge forbundskansler og medlemmer til Forbundsdagen.



Angela Merkel genopstiller igen til kanslerposten, og hun er givetvis lettet over, hvordan stemmerne fordeler sig i Saarland.



I maj er der yderligere to delstatsvalg, som muligvis kan blive en strømpil for, hvordan efterårets parlamentsvalg kommer til at falde ud. Det er vælgerne i Slesvig-Holsten og Nordrhein-Westfalen, der går til stemmeurnerne.



I Saarland er det mest sandsynlige udfald nu, at CDU fortsætter sin koalition med SPD. Det har også været tilfældet siden valget i 2012.



