Det sker i dag

Anke i Capinordic-sag



Østre Landsret indleder en ankesag om økonomisk kriminalitet. Stifteren af den lille eksklusive Capinordic Bank, Lasse Lindblad, har anket dommen på fængsel i to år og seks måneder fra Retten i Lyngby i april 2016.



Løkke holder brexitmøde



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holder i dag møde med erhvervslivet, fagbevægelsen og relevante ministre om brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU. Mødet finder sted på Marienborg.



Generalforsamling i William Demant



Producent af høreapparater, William Demant, inviterer i dag investorerne til at høre nærmere om selskabet, når årets generalforsamling løber af staben. Det finder sted kl. 16 på selskabets adresse i Smørum.



Procedure, Roskilde Bank



Østre Landsret fortsætter i dag med Finansiel Stabilitets erstatningssag mod den tidligere direktion, bestyrelse og revision i Roskilde Bank. Kravet er cirka 1 mia. kr. Procedure starter i dag.



Sag om svindel med affald



Østre Landsret behandler den store straffesag om påstået organiseret svindel med affald i Odense. Offeret var Renovationsselskabet Odense Renovation A/S. Fire vognmænd har anket.



