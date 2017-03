Det skriver medierne: Kriminelle har brugt Danske Bank og Nordea

Berlingske Business:Kriminelle bagmænd har ifølge myndigheder brugt Danske Bank og Nordea til pengeoverførsler til en korrupt italiensk politiker og offentlig russisk svindel i milliardklassen Års forsøg på at slippe af med specialrederiet A2Sea er nu meget tæt på at lykkes for ejerne Dong Energi og Siemens Wind Power . Købere fra blandt andet Kina er med i oplø bet.Lunar Way, der samarbejder med Nykredit, vil med en ny form for kassekredit vende op og ned på den danske bankverden. Professor i finansiering kalder lånet for den mest uheldige måde at strikke et produkt sammen på.Butikkerne kritiserer Nets for at begrænse konkurrencen ved at blokere for Mobilepay på betalingsterminalerne. Priserne på produktion af vindenergi er styrtdykket, men Siemens og Vestas vil have dem endnu længere ned. Det udløser fyringer og koster millioner i en i forvejen presset branche.Der er nu kun få pensionsselskaber tilbage i kampen om at overtage forvaltningen af Pensionskasssen for Farmakonomer og dens ca. 10 mia. kr. store formue. Med i kapløbet er Sampension og PKA./ritzau/FINANS