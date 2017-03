Tobaksarving får betinget dom i svindelsag

Det er mere end fire år siden, at rigmanden Niels Færch gik konkurs med sit holdingselskab og efterlod en gæld til Vestjysk Bank på 200 mio. kr.



Konkursen kom, efter at Niels Færch var gået til bekendelse over for politiet om dokumentfalsk og momssvindel. Fredag fik sagen sin afslutning ved Retten i Aalborg.



64-årige Niels Færch, der kommer ud af den formuende Færch-familie blev idømt betinget fængsel i halvandet år.



Han skal altså ikke afsone sin straf, hvis han lader sig underkaste tilsyn fra Kriminalforsorgen og ikke begår ny kriminalitet. Dog skal han betale en bøde på 2,3 mio. kr.



/ritzau/