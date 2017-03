Britisk politi mistænker otte anholdte for terrorplaner

Relateret indhold Artikler

Alle dem, der er anholdt efter onsdagens angreb ved det britiske parlament i London, mistænkes for at være ved at forberede terrorangreb. Det siger politiet i London.



Politiet har i løbet af dagen efter angrebet fortaget syv anholdelser i Birmingham og en i London.



Politiet mener fortsat, at der kun står én person bag angrebet i London, som har kostet fire mennesker livet, heriblandt en politimand og gerningsmanden selv.



Man er dog ved at undersøge, om nogen af de anholdte har spillet en rolle.



En af de anholdte er en 39-årig kvinde, som blev anholdt på en adresse i det østlige London.



To kvinder på henholdsvis 21 og 26 år samt fire mænd i alderen 23, 26, 27 og 28 år er blevet anholdt på to forskellige adresser i Birmingham, mens en 58-årig mand er anholdt torsdag formiddag på en tredje adresse.



Efterforskere undersøger stadig adresser i Wales, i den centrale del af Birmingham og i det østlige London.



Hundredvis af efterforskere er involveret i undersøgelserne.



Politiet har også kunnet sætte navn på gerningsmanden.



Det drejer sig om Khalid Masood, en 52-årig mand med flere domme bag sig.



Blandt andet er han dømt for vold og våbenbesiddelse. Han fik sin første dom i 1983 og den nyeste i 2003, hvor han blev dømt for at have en kniv på sig.



Fem personer er fortsat i kritisk tilstand, mens to andre personer ifølge politiet stadig er i livsfare efter angrebet.



/ritzau/Reuters