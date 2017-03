Det sker i dag: Samråd om slankere EU

Møde om slankere EU



I Folketinget skal udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) redegøre for udviklingen i EU i 2016 samt ambitionen om et slankere europæisk samarbejde.



Generalforsamlinger



Der er generalforsamling i Brdr. A&O Johansen samt i Euroinvestor.



Nyt fra Danmarks Statistik



Tal fra fjerde kvartal vedrørende arbejdsomkostninger i EU og USA. Nye tal vedrørende motorparken pr. 1. januar 2017.



Græsk havn sælges



Grækenland har i forbindelse med omfattende privatisering blandt andet sat en 67 pct. andel af havnen i Thessaloniki til salg. I dag er deadline for købstilbud på havnen, og det danske selskab APM Terminals ventes at være på listen over investorer.



Konference om Nordhavn



Byens Ejendom holder konference om de kommende års udvikling af Nordhavn i København. Bl.a. Carsten Koch fra By & Havn taler på konferencen.



Møde i Europaudvalget



Europaudvalget mødes i dag, hvor det kommende rådsmøde for justitsministre i EU er på dagsordenen.