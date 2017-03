Politiet sænker antallet af dræbte efter London-angreb

Relateret indhold Artikler

Det britiske politi siger ifølge BBC, at i alt fire personer - inklusiv angrebsmanden - blev dræbt ved torsdagens angreb i London.



De dræbte var en kvinde i 40'erne, en mand i 50'erne, politimanden Keith Palmer samt angrebsmanden, siger Mark Rowley, som er med til at lede det britiske politis anti-terroroperationer.



Der var tidligere meldinger om, at i alt fem - inklusiv gerningsmanden - var blevet dræbt.



Ifølge avisen The Guardian var den dræbte kvinde en 43-årig lærer, Aysha Frade, som var mor til to drenge. Hun kom fra den spanske by Betanzos i det nordvestlige Spanien og arbejdede som lærer i London.



Rowley siger, at 29 sårede er indlagt til behandling.



Syv af de sårede er i kritisk tilstand.



Rowley var torsdag formiddag tilbageholdende med at give oplysninger om de sårede. Han siger, at der er tale om en række forskellige nationaliteter.



Politiet foretog torsdag seks razziaer i Birmingham, hvor syv anholdelser blev foretaget.



Franske studerende på 15 eller 16 år, som var på en skoletur til London sammen med studerende fra Bretagne, er blandt de sårede. Den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, ventes at besøge dem på hospitalet i London torsdag.



Politiet har tidligere sagt, at det vurderes, at gerningsmanden handlede alene. Der arbejdes ud fra en formodning om, at angrebet er "islamistrelateret".



Politiet siger, at det mener at kende angriberens identitet, men hans navn er ikke offentliggjort.



Angrebet begyndte, da en bilist i en Hyundai tilsyneladende bevidst kørte ind i fodgængere på Westminster Bridge tæt på parlamentet. Bilen bragede ind i et hegn, og en person fortsatte til fods mod parlamentet bevæbnet med en kniv.



Den sortklædte angrebsmand stak en betjent ned, inden han selv blev skudt og dræbt af en anden betjent.



/ritzau/Reuters