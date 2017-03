Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at landet er parat til at drøfte mulighederne for at reducere antallet af atomvåben.



- Vi er villige til at diskutere mulighederne for yderligere at reducere den nukleare kapacitet, men kun hvis alle faktorer tages i betragtning. Ikke kun antallet af strategiske offensive våben, siger Lavrov ifølge nyhedsbureauet RIA.



Han siger videre ifølge nyhedsbureauet Tass, at "det står absolut klart, at tiden endnu ikke er inde til at eliminere alle atomvåben".



Lavrov har tidligere givet udtryk for, at han venter en dialog med den nye Trump-administration i USA om strategisk stabilitet - blandt andet om atomvåben.



- Vi er parate til at tale med Trump-administrationen om hypersoniske våben, amerikansk missilskjold i Europa, rumvåben og atomprøvesprængninger, sagde Lavrov for nylig.



Hypersoniske våben er missiler, der kan affyres så hurtigt, at de er meget vanskelige at skyde ned. Eksempelvis kan nogle af dem opnå hastigheder på over 24.500 kilometer i timen.



Præsident Donald Trump har tidligere udtalt sig om nedrustning af atomvåben til gengæld for en ophævelse af sanktioner indført mod Moskva i forbindelse med konflikten i Ukraine.



/ritzau/Reuters