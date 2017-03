Isdækket er mindre end nogensinde før på begge poler

Relateret indhold Artikler

Isdækket i Arktis og ved Antarktis har ramt et rekordlavt niveau for denne tid af året.



Det oplyser amerikanske forskere onsdag.



"I marts burde den arktiske is være på sit tykkeste, men 7. marts nåede isdækket et rekordlavt vinterniveau," skriver den amerikanske rumfartsorganisation Nasa, hvis satellitter har målt isdækket de seneste 38 år.



Samtidig viser tal fra USA's nationale sne- og isdatacenter, NSIDC, i Boulder, Colorado, at havisen omkring Antarktis 3. marts ramte sit mindste omfang nogensinde målt i slutningen af sommeren på den sydlige halvkugle.



Havisen svinder ind, samtidig med at der for tredje år i træk er blevet målt rekordhøje temperaturer på Jorden.



Det skaber ifølge forskere grund til bekymring for den accelererende globale opvarmning og behovet for at dæmme op for afbrænding af fossile brændstoffer, som leder drivhusgasser ud i atmosfæren.



Isen, der flyder rundt i Polarhavet, vokser og svinder i en sæsonbestemt cyklus. Den er på sit største i marts og sit mindste i september.



Det maksimale omfang af isdækket i Arktis er i gennemsnit faldet med 2,8 pct. hvert årti siden 1979, oplyser Nasa.



"Vi begyndte i september med det mindste omfang og en masse åbent havvand," siger Walt Meier, forsker ved Nasas Goddard Space Flight Center.



"Derefter så vi en meget langsom isvækst i oktober og ind i november, fordi vandet indeholdt en masse akkumuleret varme, der skulle spredes, før isen kunne vokse."



"Isdannelsen fik en sen start, og alting haltede bagefter. Det var svært for isdækket at indhente," siger han.



Isen ved Antarktis følger også en sæsonbestemt cyklus. Her er omfanget af isen størst i september og mindst omkring februar.



"Hver dag siden november har omfanget af isdækket ved Antarktis kontinuerligt været på sit laveste niveau i den tid, der er blevet målt," skriver Nasa i en meddelelse.



/ritzau/AFP