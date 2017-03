PET: London-angreb ændrer ikke på dansk terrortrussel

Onsdagens angreb ved det britiske parlament i London fik politiet til at rykke talstærkt ud til Christiansborg.



Men terrortruslen mod Danmark er ikke ændret, understreger Politiets Efterretningstjeneste (PET).



Efterretningstjenesten holder øje med hændelserne i London og er i tæt kontakt med danske og udenlandske myndigheder.



"PET følger fortsat situationen efter hændelserne i London og vurderer løbende de konsekvenser, som hændelserne kan have for trusselsbilledet i Danmark."



"Situationen har ikke givet PET anledning til at ændre på vurderingen af terrortruslen mod Danmark, som fortsat er alvorlig," skriver PET i en mail til Ritzau.



Hos Københavns Politi fortalte vagtchef Henrik Stormer tidligere på aftenen, at man skærper tilsynet med Christiansborg.



"Der er tale om en politimæssig rutine, når der sker sådan noget i et andet europæisk land, som vi i øvrigt kan sammenligne os med. Før vi ved, hvad det går ud på, kan man jo ikke udelukke, at det er et led i noget større," sagde han.



Fire personer er blevet dræbt, og adskillige er såret efter angrebet ved det britiske parlament.



På Westminster Bridge kørte en bilist tilsyneladende flere personer ned.



Ved indgangen til parlamentet blev en betjent stukket ned, før gerningsmanden blev skudt af politiet.



Britisk politi mener, at der er tale om en enkelt gerningsmand bag begge episoder.



Ud over gerningsmanden er betjenten blandt de dræbte. De to andre dræbte var på broen, da bilen bragede ind i menneskemængden, oplyste en talsmand for det britiske politi på et pressemøde klokken 19 dansk tid.



Episoden bliver behandlet som en terrorhandling, indtil efterforskningen skulle pege i anden retning, lyder det fra Metropolitan Police i London.



