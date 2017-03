Det skriver medierne: Nemlig.com klar til at overtage Postnord-opgaver

Postkoncernen Postnord er i store, økonomiske vanskeligheder, og hvis nogle af koncernens opgaver skal ud på andre hænder, står onlinesupermarkedet Nemlig.com klar. Det skriver Berlingske Business."VI kører ud syv dage om ugen, og vi har det logistiske setup og it-system, der skal til for at løfte opgaven hos virksomheder, der ønsker at tappe ind i vores setup," siger adm. direktør og stifter af Nemlig.com, Stefan Plenge til avisen.Et af kronjuvelerne i dansk økonomi - pensionssystemet - er under et voksende pres. Blandt andet fordi der er problemer med private indbetalinger og deres betydning for de offentlige ydelser. Børsen skriver på baggrund af tal fra Forsikring & Pension, at danskernes indbetaling til pension var 115 mia. kr. i 2016 mod 117 mia. i 2009, og renset for inflationsudvikling ser det endnu mere alvorligt ud."Det er et wakeup-call for os alle, for det viser, at tilliden til systemet er aftagende. Fortsætter udviklingen, mister vi ikke alene titlen som landet med verdens bedste pensionssystem. Vi øger også presset på de offentlige finanser, og det har vi ikke råd til," siger Jens Christian Nielsen, cheføkonom hos Nordea Liv & Pension.Forsikringsselskaber som Alka og Tryg melder i Politiken om, at de ser en stigning i antallet af forsøg på at lave forsikringssvindel.I 2015 afdækkede Alka svindel for 45-50 mio. kr., men det beløb steg til 60 mio. kr. i 2016. Hos Tryg afslørede man svindel for 100 mio. kr. sidste år efter en stigning på 30 pct. på et år, skriver Politiken.Svindlen sker bl.a. ved, at der bliver meldt indbrud og tyveri af kontanter og smykker, uden at der har været indbrud.En af gårsdagens store historier fra den hjemlige andedam var, at Danfoss skal på jagt efter ny topchef efter Niels B. Christiansens opsigelse.50-årige Niels. B. Christiansen vil have nye udfordringer, og Danfoss-formanden Jørgen Mads Clausen tror, at det kan blive i udlandet."Han skulle gerne blive topchef i en international industrivirksomhed, der har brug for en forandring. Det bliver i en størrelse, som vi slet ikke ville kunne konkurrere med, og sådan en som Niels er allerede meget berømt for den grønne agenda i hele Europa. Der sidder headhuntere på spring for at tage fat i ham," siger Jørgen Mads Clausen til Børsen