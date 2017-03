EU skærer plusser af energimærker for at fjerne forvirring

Energimærkede produkter har sprængt den gamle skala for energimærkning, og derfor laver EU nu en ny. Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.



Den nuværende skala går fra E til A plus plus plus. Den nye skala vil være fra G til A.



"Det vil gøre energimærkningen mere forståelig for forbrugerne og hjælpe dem til at træffe mere informerede beslutninger, når de køber ind."



"Forbrugerundersøgelser viser, at omkring 85 pct. af EU-borgere kigger efter energimærkning, når de køber produkter. At have de mest energieffektive produkter i kategorierne A plus til A plus plus plus er vildledende og skjuler potentielt store forskelle i effektiviteten, skriver EU-Kommissionen.



Ifølge EU-Kommissionens beregninger har klarere energimærkning kombineret med de mere energieffektive produkter potentialet til at spare EU-borgere 500 euro om året på energiregningen.



Derudover kan det give en energibesparelse svarende til Italien og de baltiske staters samlede energiforbrug.



Hos Dansk Erhverv byder man den nye ordning velkommen. Den gamle karakterskala er nemlig overhalet af virkeligheden, mener miljøpolitisk chef i interesseorganisationen Jakob Lamm Zeuthen.



"Den gamle skala er ligesom brugt op. Der er kommet flere og flere produkter, der har de højeste karakterer."



"Så incitamenterne for forbrugerne til at købe endnu mere energieffektive produkter var brudt, for hvordan skelner man mellem A plus, A plus plus eller A plus plus plus?," siger han.



Med den nye skala vil karaktererne blive nulstillet, og hele kategori A og B bliver friholdt, så de kun kan opnås af fremtidige forbedringer i energieffektiviteten.



"Vi er interesserede i, at forbrugerne bliver ved med at kigge efter de her mærker, for det betyder meget for de selskaber, der sælger produkterne. Så vi er glade," siger Jakob Lamm Zeuthen.



Den nye mærkning forventes at ramme butikkerne i slutningen af 2019.



/ritzau/