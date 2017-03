Theresa May: Angreb i hjertet af London ingen tilfældighed

Relateret indhold Tilføj søgeagent Theresa May Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Theresa May

Det er ingen tilfældighed, at det var området ved netop det britiske parlament, der onsdag blev udsat for et angreb.



Det mener Storbritanniens premierminister, Theresa May, der onsdag aften har siddet for bordenden ved et møde i regeringens særlige sikkerhedskomité oven på episoden, hvor i alt fire personer mistede livet.



Premierministeren peger på, at parlamentet i hjertet af London symboliserer "demokrati, frihed, menneskerettigheder og retsstaten".



"Derfor er det et mål for folk, der afviser disse værdier," siger Theresa May sent onsdag aften.



Hun kalder angrebet for "sygt og depraveret" og gerningsmanden, der blev dræbt af politiet, for en "terrorist". Samtidig slår hun fast, at de personer, der forsøger at bekæmpe britiske værdier, "vil mislykkes".



"Vi vil aldrig give efter for terror," siger hun.



Næsthøjeste sikkerhedsniveau



Efter mødet i sikkerhedskomitéen siger May, at det overordnede trusselsniveau fortsat er "alvorligt". Det er det næsthøjeste trin på skalaen.



Premierministeren tænker på dem, der er blevet hårdest ramt af angrebet.



"Vores tanker og bønner er hos alle dem, der er blevet berørt," siger Theresa May.



En ukendt gerningsmand kørte ifølge politiet først bevidst ind i adskillige mennesker på Westminster Bridge. Her blev to dræbt.



Bagefter kørte han bilen ind i et hegn ved parlamentet og løb mod indgangen, hvor han stak en betjent ned. Efterfølgende blev gerningsmanden skudt af politiet. Betjentens liv stod ikke til at redde.



Motivet bag angrebet er endnu ukendt. Politiet efterforsker det foreløbigt som en terrorhandling.



Theresa May oplyser, at arbejdet i parlamentet, som onsdag har været under såkaldt lockdown, vil blive genoptaget torsdag.



/ritzau/