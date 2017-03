Fem dræbt og mindst 40 såret efter angreb i London

Mindst 40 personer er kommet til skade, og fem er dræbt efter et angreb onsdag eftermiddag i nærheden af det britiske parlament i London.



Det oplyser Mark Rowley, det britiske politis øverstbefalende på antiterrorområdet, ved en pressebriefing sent onsdag aften.



En af de dræbte er betjent, og den formodede gerningsmand er også blandt de fem.



Blandt de mindst 40 sårede er tre betjente. To af dem er i kritisk tilstand, oplyser Rowley.



Politiet mener, at motivet bag angrebet relaterer sig til islamistisk terror, lyder det. Samtidig mener politiet at kende til angrebsmandens identitet, men vil ikke kommentere yderligere på det over for pressen.



Episoden bliver behandlet som en terrorhandling, indtil efterforskningen skulle pege i en anden retning, lyder det fra Metropolitan Police i London.



Kørte bil ind i mennesker



På et pressemøde tidligere på dagen fortalte Mark Rowley, at den formodede gerningsmand først bevidst kørte sin bil ind i en række mennesker på Westminster Bridge.



Efterfølgende skulle manden have kørt bilen ind i et hegn, hvorefter han til fods bevægede sig over mod indgangen til selve parlamentet.



Her stak han en betjent ned, inden andre fra ordensmagten skød og dræbte den formodede gerningsmand.



Politiet har ikke grund til at tro, at der skulle have været flere gerningsmænd, siger Mark Rowley.



Billeder på sociale medier viser, at den britiske parlamentariker Tobias Ellwood ydede førstehjælp til betjenten, hvis liv dog ikke stod til at redde.



Ifølge den franske premierminister er der franske studerende blandt de sårede.



Parlament lukket ned



Hele parlamentsbygningen var i flere timer under såkaldt lockdown. Det betød blandt andet, at ingen kunne bevæge sig ind eller ud.



Politiet vil være ekstra massivt til stede i Londons bybillede resten af døgnet. Andre steder i verden er sikkerheden forhøjet ved britiske interesser.



Storbritanniens premierminister, Theresa May, er uskadt og sagde i en tale onsdag aften, at parlamentet i hjertet af London symboliserer "demokrati, frihed, menneskerettigheder og retsstaten".



Derfor er det ikke tilfældigt, at det er netop det sted, som er blevet ramt af et angreb.



Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke kendskab til, at nogen danskere skulle være kommet til skade.



/ritzau/