Det sker i dag: Dom i sag om kursmanipulation mod Don Ø

Sag mod Don Ø afgøres



Østre Landsret afsiger i dag dom i sagen om kursmanipulation mod Flemming Østergaard, kendt som Don Ø, og Jørgen Glistrup. Anklagerne er koblet til deres tid som henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment A/S.



Samråd, nitrat i grundvand



Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er i dag i åbent samråd om EU-Kommissionens svar til medlem af Europaparlamentet Jørn Dohrmann (DF) om nitrat i grundvandet og forkert indberettede tal til EU.



Samråd om realkreditlån



Folketingets Finansudvalg har i dag finansminister Kristian Jensen (V) i åbent samråd om regeringens forslag om at øge realkreditbelåningen. Finansministeren er blevet bedt om, at redegøre for regeringens forslag om øget realkreditbelåningen af sommerhuse.



Samråd, markedsføringslov



Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er kaldt i samråd om markedsføringsloven. Ministeren er blevet bedt om at redegøre for, hvilke konsekvenser det vil få for forbrugerne, at forretninger fremover ikke skal skilte med kreditomkostninger i forbindelse med optagelse af lån gennem den låneudbyder, som forretningen samarbejder med.