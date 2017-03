Særaftale med Europol sikrer samarbejde med netværk i Haag

Danmark har forhandlet et udkast til en aftale med Europol.



Det skal forhandles med EU-Parlamentet og godkendes af ministerrådet, så Danmark og Europol kan underskrive aftalen inden 1. maj.



Det viser det udkast, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt til Folketinget.



- Jeg er glad for, at der nu ligger et udkast til en aftale med Europol, som kan sikre, at dansk politi er tilknyttet det tætte, operative samarbejde med Europol efter den 1. maj i år, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.



Udkastet svarer til det samarbejde, som Danmark i december 2016 fik stillet i udsigt. Aftalen skal 27. april godkendes af EU-Parlamentet. Den skal underskrives inden 1. maj, så Danmark stadig kan samarbejde med Europol.



Danmark får ikke det samme tætte forhold til Europol som i dag, understreger justitsministeren.



- En særaftale kan ikke sidestilles med det medlemskab af Europol, som vi har i dag. Men aftalen vil sikre, at dansk politi fortsat vil være en del af verdens største netværk af politifolk i Haag, siger Søren Pape Poulsen.



- Og dansk politi på den korte bane vil kunne få en tilfredsstillende adgang til de oplysninger, som deles gennem Europol. Det er centralt for, at vi i Danmark effektivt kan bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme.



Justitsministeren understreger, at særaftalen om Europol endnu ikke er i hus. Men han ser udkastet som "en vigtig milepæl".



Danmark fik problemer med Europol, da danskerne 3. december 2015 stemte nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning.



Nej'et på 53,1 procent af vælgerne fik støtte af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance.



Siden har Danmark forsøgt at få en særaftale, der sikrer politisamarbejdet.



/ritzau/