Landsret frifinder metroteam for byggestøj

Østre Landsret frifinder onsdag hovedentreprenøren bag Københavns metrobyggeri for ikke at have overholdt støjgrænser.



I byretten blev selskabet idømt en bøde på 100.000 kroner.



Landsretten vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de konstaterede støjoverskridelser skyldtes metroselskabets arbejde.



Copenhagen Metro Team I/S var tiltalt for i september 2014 at have overtrådt de tilladte støjgrænser for byggearbejde på byggepladsen Sønder Boulevard.



/ritzau/