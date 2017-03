Belgien mindes ofre for bombeangreb med stilhed og larm

Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

Præcis et år efter to øredøvende brag i Bruxelles' internationale lufthavn var der onsdag morgen ikke en lyd at høre.



Klokken 7.58 stod kong Philippe og dronning Mathilde samt en række ministre i spidsen for et minuts stilhed i anledning af den første årsdag for det værste angreb i nyere belgisk historie.



32 mennesker mistede livet, da tre selvmordsbombere om morgenen 22. marts 2016 angreb den belgiske hovedstad.



De første to eksplosioner fandt sted i afgangshallen i lufthavnen i Zaventem.



Med bare ni sekunders mellemrum sprængte to unge islamister sig selv i luften og tog 16 mennesker med sig i døden. Mange flere blev såret.



Godt en time senere lød endnu et brag. Denne gang i et metrotog i hovedstadens europæiske kvarter. Også her var dødstallet 16 civile.



Samlet set efterlod angrebene over 320 kvæstede.



Ved onsdagens mindeceremoni i lufthavnen stod kongeparret og ministrene side om side med hundredvis af belgiere.



Blandt andre var pårørende og redningsfolk mødt op for at mindes de døde, hvis navne blev læst op et efter et.



- Den 22. marts 2016 vil for altid være i vores hjerter, sagde en lufthavnsansat, der stod for at læse navnene på de dræbte op.



Kong Philippe og dronning Mathilde deltager onsdag morgen ved endnu en ceremoni.



Klokken 9.11 var de at finde ved metrostationen Maelbeek, som var epicentret for det tredje selvmordsangreb.



Som et udtryk for trods og solidaritet ventes arrangementet ved metrostationen at blive markeret med klapsalver og "et minuts støj", ligesom byens tog, sporvogne og busser holder stille for en kort stund.



/ritzau/