Det skriver medierne: Regninger og nye sager om hvidvask kan ramme banker

Onsdag ruller sagen videre omkring hvidvaskning i de danske storbanker Danske Bank og Nordea, efter Berlingske tirsdag afslørede, hvordan bankerne mellem 2011 og 2014 er blevet misbrugt af kriminelle til hvidvaskning af penge. Jyllands-Posten skriver , at der kan være flere sager på vej. Bagmandspolitiet er i gang med en efterforskning af Danske Bank og Nordea og de to bankers indsats for at forhindre hvidvaskning. Det kan ultimativt koste bankerne stort i bøder.Også Børsen følger op på hvidvaskningssagerne og skriver om de bøder , som kan ramme bankerne for ikke at have gjort nok for at undgå hvidvaskning.I dag er det vejledende bødeniveau 15-20 mio. kr."Det er noget, bankerne ikke vil have. Du kan være sikker på, at bestyrelsen siger: Bøder og at komme på kant med myndighederne? Glem det og få rettet det her til lige med det samme. Jeg synes, at det er et meget stort beløb," siger bankekspert ved Aalborg Universitet Lars Krull til Børsen.Berlingske fortsætter også dækningen af hvidvaskningen i danske banker og skriver om Sydbank I 2014 smed Aabenraa-banken to russiske kunder ud efter to mistænkelige overførsler til et selskab på Bahamas.Sydbank bad om flere oplysninger vedrørende overførslerne, men da man ikke fik et tilfredsstillende svar, blev kunderne smidt ud.Ikke alt handler om hvidvaskning i dagens erhvervsmedier, og Børsen skriver historien om , at regeringen nu vil lave en uafhængig kulegravning af Danmarks indberetninger og målinger af nitratforurening.Det sker efter kritik fra landbruget af, at Miljøstyrelsens målinger og metoder har tegnet et alt for dystert billede af nitratudledningen.