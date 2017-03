Det sker i dag: Lars Chr. Lilleholt med ny eksportstrategi

Ny eksportstrategi



Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) præsenterer den længe ventede eksportstrategi for dansk energiteknologi. På pressemødet taler også udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), DI-direktør Tine Roed og DE-direktør Lars Aagaard.



Detailsalget for februar



Danmarks Statistik har set på, hvordan detailsalget i februar udviklede sig.



Danske datterselskaber, tal



Danmarks Statistik har opgjort, hvor mange danske datterselskaber, der er i udlandet. Tallet er for 2015.



Dom i sag metrobyggeriet



Hovedentreprenøren bag metrobyggeriet blev i byretten dømt til at betale en bøde på 100.000 kr. for i fire tilfælde at have generet naboer til byggeriet med støj. Metrotemaet blev frifundet i fem forhold. 22. marts klokken 10.00 tager Østre Landsret stilling i sagen.



Møde mellem DF og S



Formændene for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti debatterer fremtidens plejehjem, sundhedsvæsen, skoler og børnehaver og hvad der ellers hører med til velfærdssamfundet. Det sker på en konference arrangeret af en række fagforeninger.