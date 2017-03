Det skriver medierne: Danske Bank og Nordea i hvidvaskningssag for milliarder

Både Nordea og Danske Bank trækkes ind i en sag om hvidvask for milliarder af kroner. Det skriver Berlingske.Det er myndighederne i bl.a. Moldova og Letland, der i øjeblikket finkæmmer et kriminelt netværk, der eksempelvis har misbrugt Danske Banks filial i Estland samt Nordea til at hvidvaske indtægter fra kriminalitet og via bankerne sendt pengene til skattely som Panama. Det er sket i perioden 2011-2014."Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned," siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til Berlingske.Virksomheden TP Aerospace bliver nu kapitalfondsejet, efter Catacap har købt selskabet i en handel, der værdiansætter det til over en halv mia. kr. Det skriver Børsen Bag virksomheden, der har tjent stort på at sælge reservedele til fly, står Thomas Ibsø og Peter Lyager, som startede selskabet for ni år siden."Vi vil gerne vokse derudaf og skabe en virksomhed i verdenstopklasse, og det følte vi ikke, at vi kunne gøre alene," siger Peter Lyager om baggrunden for salget.Nordisk Film går efter, over tid, at kunne åbne mellem fem og ti biografer i Sverige. Der er allerede planlagt biografer i Malmø og Uppsala, men også Stockholm er på tegnebrættet. Det skriver Jyllands-Posten."De sidste ti år er biografantallet faldet støt i Sverige. Men urbaniseringen og en generel befolkningstilvækst har medført, at der er for dårligt serviceret med biografer," forklarer John Tønnes, adm. direktør i Nordisk Film Biografer til avisen.Der er også nye ejere på vej til lønudbetalingskæmpen Bluegarden fra Ballerup, skriver Børsen Blot halvandet år efter senest at være blevet solgt er det nu norske Visma, der køber Bluegarden for en pris over 1 mia. kr. ifølge Børsens oplysninger.