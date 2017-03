Det sker i dag: Skatteminister i samråd om ejendomsværdiskat

Samråd om ejendomsskat



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er i dag kaldt i åbent samråd om regeringens plan om at fjerne progressionen i ejendomsværdiskatten. Ministeren skal blandt andet redegøre for, hvorledes regeringens forslag vil øge den geografiske ulighed i Danmark. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S)



Betalingsbalance 2016



Danmarks Statistik kommer med tal for betalingsbalancen for fjerde kvartal og dermed hele 2016.



Nye tal fra transportområdet



Danmarks Statistik kommer ydermere med tal på, hvor mange varer der blev fragtet på de danske lande­veje i 2016.



Regnskab – BMW og Porsche



Bilgiganterne BMW og Porsche kommer med årsregnskaber for 2016.



Generalforsamlinger



Der holdes generalforsamlinger i DFDS, Jyske Bank og Neurosearch.



International økonomi



Der fremlægges økonomiske nøgletal fra Storbritannien og USA.

Fra Storbritannien kommer de e­ndelige forbrugerpriser, og fra USA fremlægges betalingsbalancetal for fjerde kvartal 2016.