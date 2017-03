101-årig Rockefeller-patriark og logestifter er død

Milliardæren og filantrop David Rockefeller er død i en alder af 101 år.



Det oplyser en talsmand for familien ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Rockefeller var patriark for familien, hvis navn er synonym med penge og magt. Og så var han kendt som en kunstelsker.



David Rockefeller Sr. døde i sit hjem i Pocantico Hills i delstaten New York mandag. Dødsårsagen var hjertestop, meddeler talsmand Fraser Seitel.



Han blev født 12. juni 1915 som søn af oliemagnaten John D. Rockefeller Jr. og barnebarn af den legendariske industrimand John D. Rockefeller Sr. - den første amerikaner, der oparbejdede en formue på en milliard dollar og ofte betegnes som "den rigeste mand i verdenshistorien".



"Unge" Rockefeller er selv god for 3,3 milliarder dollar ifølge Forbes-tidsskriftets liste over verdens rigeste mennesker.



Han blev familiens første bankmand, da han i 1946 blev tilknyttet Chase National Bank i fødebyen New York.



Det var dengang, David Rockefeller begyndte at oparbejde et netværk af kontakter til nogle af verdens mest betydningsfulde personer. De blev indføjet i hans hurtigt voksende kartoteksystem med oplysninger om 150.000 af de mest magtfulde mennesker i verden.



Derfor er det måske heller ikke overraskende, at David Rockefeller var en af stifterne af Bilderberg-gruppen. Bilderberg er en lukket klub, hvor en lang række af verdens mest magtfulde mennesker mødes og taler sammen.



Den blev dannet i 1954 af blandt andre Rockefeller, Hollands prins Bernard og den britiske politiker Denis Healy, der senere blev finansminister.



David Rockefellers store passion frem til sin død var foruden forretning også kunst.



I løbet af sit lange liv har han oparbejdet en omfattende kunstsamling, der rummer malerier af Monet, Matisse og Renoir.



Den kunstelskende Rockefeller har gennem årene været endog meget gavmild over for New Yorks Museum for Moderne Kunst (MoMA), og ved hans død menes denne institution at blive betænkt yderligere.



/ritzau/