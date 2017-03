Fødevarestyrelsen har ikke fundet råddent kød fra Brasilien

Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

Fødevarestyrelsen i Danmark har ikke fundet eksempler på råddent kød fra Brasilien.



Det konkluderer styrelsen, som har set på de sydamerikanske eksportvarer over de seneste to år, efter at en decideret kødskandale har ramt Brasilien.



- Vi kan se, at der har været afvist kød fra Brasilien til Europa. Der er en del, der er blevet afvist på grund af for høje mængder af salmonella og andre mikrobiologiske bakterier, siger beredskabschef Nikolas Hove fra Fødevarestyrelsen.



- Og så er der blevet fundet veterinære lægemidler eller andre stoffer, der er underlagt restriktioner. Men i og med at det er blevet afvist, er det jo altså ikke kommet ind i Danmark, siger han om myndighedernes stikprøvekontrol.



Fødevarestyrelsen henvender sig nu til 10 danske virksomheder, der importerer kød direkte fra Brasilien, for at understrege, at virksomhederne har ansvaret for, at varerne er i orden.



Store producenter er ifølge flere internationale medier blevet lukket af myndighederne i Brasilien, fordi de har bestukket kontrollanter til at se igennem fingrene med råddent og salmonellainficeret kød.



Brasilien er en af verdens helt store eksportører af kød og fjerkræ.



Hos landets største supermarkedskæder gør den rullende kødskandale i Brasilien indtryk.



Både Coop og Dansk Supermarked har mandag sikret sig, at der ikke er brasiliansk kød i sortimentet, der kan risikere at komme fra et af de berørte brasilianske slagterier.



- Når vi bliver opmærksom på sådan en sag som den i Brasilien, så gør vi det i Dansk Supermarked, at vi gennemtrawler vores kategorier og vores leverandører, siger Mads Hvitved Grand, kommunikationsdirektør i Dansk Supermarked.



- Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at vi har kød fra Brasilien.



Ifølge informationsdirektør Jens Juul Nielsen i Coop er det også sjældent, at supermarkedskædens butikker har brasiliansk kød på menuen. Men indimellem købes et parti fra en leverandør i Holland.



- Vi har bedt vores leverandør i Holland om skriftligt at bekræfte, at virksomheden ikke er påvirket af skandalen, siger han.



/ritzau/