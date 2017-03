Merkel: Erdogan må stoppe nazisammenligninger

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at tyrkiske ledere må holde op med at sammenholde tysk politik med naziæraen.



Merkel signalerer, at Tyskland finder Erdogans sprogbrug for uacceptabel. Men hun gør det også klart, at Tyskland ikke ønsker at se striden eskalere.



Den tyske leder advarer samtidig om, at Tyskland helt kan forbyde tyrkiske valgarrangementer.



Tyske myndigheder har allerede flere gange aflyst arrangementer, hvor tyrkiske ministre ville møde tyrkiske vælgere i Tyrkiet for at føre valgkamp forud for en folkeafstemning i april. Arrangementerne er blevet aflyst af sikkerhedshensyn.



Merkels talskvinde, Ulrike Demmer, siger, at forbundsregeringen følger udviklingen meget nøje, og at den opfatter nazisammenligningerne som uacceptable.



Talskvinden undlod at fremsætte yderligere kommentarer, mens udenrigsministeriet i Berlin gør det klart, at Berlin ikke ser nogen pointe i at gå ind i en række gensidige provokationer.



Den tyske udenrigsminister, Sigmar Gabriel, gik søndag skarpt i rette med den tyrkiske tone.



- Vi er tolerante, men vi er ikke dumme, sagde han til avisen Passauer Neue Presse.



Gabriel betegner Erdogans nazianklager mod forbundskansleren som "chokerende".



- Det er derfor, jeg har ladet min tyrkiske modpart vide meget klart, at en grænse er overskredet her.



I en tale, som tidligere blev bragt på tyrkisk tv, sagde Erdogan direkte henvendt til Merkel:



- Du benytter dig lige præcis af nazimetoder.



De tyrkiske nazibeskyldninger begyndte, da Tyskland, Holland og Østrig for kort tid siden nægtede at lade flere tyrkiske ministre tale på valgmøder i deres lande til folk med tyrkisk baggrund.



Det var valgmøder til fordel for et ja ved næste måneds folkeafstemning i Tyrkiet om en forfatningsændring. Den vil give Erdogan meget store magtbeføjelser som præsident.



Mange tyrkere, der bor i Europa, kan stemme ved folkeafstemningen i Tyrkiet 16. april.



/ritzau/Reuters