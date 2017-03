Kongres venter svar fra FBI og NSA i sjælden høring

Direktøren for det amerikanske forbundspoliti, FBI, James Comey, skal mandag redegøre for, hvilke bånd præsident Donald Trump kan have haft med Rusland.



Ud over Comey skal lederen af efterretningstjenesten NSA, admiral Mike Rodgers, afgive vidneudsagn i en høring i Kongressen efterretningsudvalg. Høringen foregår for åbne døre.



Trump kalder efterforskningen for en "total heksejagt".



Rusland afviser, at landet har gjort forsøg på at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i november sidste år.



Devin Nunes, der er formand for Kongressens efterretningskomité, udtalte sig søndag om det materiale, han har modtaget fra Justitsministeriet.



Ifølge Nunes er det eneste kriminelle, der er fundet, læk fra efterretningstjenesterne til medier.



- Det eneste lovbrud, vi ved har fundet sted, er læk af navne, sagde Nunes søndag.



Siden Trumps tiltræden som præsident har der været mistanker om, at han eller hans stab skulle have samarbejdet med Rusland under valgkampen.



Sagen tog yderligere fart, da Trumps førstevalg som national sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, måtte trække sig.



Han forlod jobbet, da det kom frem, at han havde haft flere samtaler med den russiske ambassadør uden at have oplyst det.



Senere har justitsminister Jeff Sessions trukket sig fra alle undersøgelser omkring samarbejde med Rusland.



Sessions blev tvunget til at lægge distance til undersøgelserne, da det kom frem, at han ligeledes havde mødtes med Ruslands ambassadør under valgkampen.



/ritzau/Reuters