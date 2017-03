Italienske flyveledere strejker - 300 fly må aflyses

En fire timer lange strejke blandt de italienske flyveledere forstyrrer flytrafikken i løbet af mandag. Indtil videre er op imod 300 flyvninger blevet aflyst.



Det skriver branchesitet Check-In.



Mandag vil samtlige italienske flyveledere nedlægge arbejdet mellem klokken 13.00 og 17.00. Det betyder aflysninger og ændrede flytider fra mandag morgen rundt om i Europa.



Københavns Lufthavn oplyser dog, at der mandag morgen ikke er udsigt til aflysninger som følge af strejken. I Billund Lufthavn slipper man også for aflysninger. Her er der nemlig ingen afgange til Italien mandag.



Hos SAS er der mandag to flyvninger til Rom fra henholdsvis København og Stockholm. De afgår tidligere, så selskabet slipper for at aflyse.



Ifølge Check-In er den normale afgang fra København klokken 10.05 rykket til 09.15.



Fra Stockholm-Arlanda flyves der mod Rom allerede klokken 09.05, hvilket ifølge branchesitet dog kun er 15 minutter tidligere end den sædvanlige tidstabel.



For Norwegian er det nødvendigt at forsinke afgange fra Oslo og Stockholm til lufthavnen Rom-Fiumicino.



Der er flere andre luftfartsselskaber med direkte flyvninger til Italien i løbet af mandagen.



Check-In nævner Ryanair, der har aflyst 42 flyvninger til og fra Italien, og Easyjet, der i første omgang har aflyst mindst 28 afgange.



Det kriseramte italienske flyselskab Alitalia har været tvunget til at aflyse 40 procent af samtlige flyvninger i løbet af mandagen. 206 flyvninger på både indenrigs- og udenrigsruter er aflyst.



/ritzau/