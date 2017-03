Kampe i Damaskus tager til før planlagte forhandlinger

Relateret indhold Artikler

Ruslands ambassadør i Syrien siger, at en ambassadebygning i Damaskus er blevet beskadiget ved et angreb udført af oprørere søndag.



Samtidig meddeler Rusland ifølge nyhedsbureauet Reuters, at repræsentanter for Syriens regering vil deltage i syriske fredsforhandlinger i Genève.



Den syriske hær foretog mandag voldsomme luftbombardementer af oprørere i den østlige del af Damaskus, siger en overvågningsgruppe i den syriske hovedstad.



- Der har været gennemført intense luftangreb siden daggry på oprørernes stillinger i Jobar, hvor offensiven blev iværksat, siger Rami Abdel Rahman. Han leder overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.



Rahman har ikke umiddelbart oplysninger om dræbte og sårede.



Kampene i hovedstaden eskalerer på et tidspunkt, hvor nye fredsforhandlinger er under forberedelse i Genève.



Det var oprørere fra Fronten Fateh al-Sham, som i weekenden angreb den syriske regerings stillinger i den østlige del af Damaskus. Fronten er en radikal islamistisk organisation med tilknytning til al-Qaeda.



Ifølge Reuters har oprørere fra Syriens Frie Hær også deltaget i angrebet.



Det lykkedes i første omgang oprørerne at indtage adskillige bygninger i Jobar. De de indtog blandt andet en større busstation. Men herfra blev de drevet tilbage af regeringens styrker.



- Repræsentanter for den syriske regering vil deltage i de kommende forhandlinger i Genève, siger den russiske viceudenrigsminister Mikhail Bogdanov.



Bogdanov udtrykker håb om, at repræsentanter for oprørerne også vil deltage. Han siger samtidig, at FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, besøger Moskva inden da.



De Mistura sigter mod at få parterne til at genoptage diskussioner om fredsprocessen den 23. marts.



Det seneste møde i Genève fandt sted 3. marts.



Konflikten har kostet over 310.000 mennesker livet siden 2011.



/ritzau/AFP