Medie: Op mod 300 flyaflysninger til og fra Italien mandag

En fire timer lange strejke blandt de italienske flyveledere ventes at forstyrre flytrafikken i løbet af mandagen. Indtil videre er op imod 300 flyvninger blevet aflyst.



Det skriver branchesitet Check-In.



Mandag vil samtlige italienske flyveledere nedlægge arbejdet mellem klokken 13.00 og 17.00, hvilket allerede har afstedkommet aflysninger samt tidsændringer på en række flyvninger.



Hos SAS har man valgt at lægge mandagens to flyvninger til Rom - fra henholdsvis København og Stockholm - tidligere.



"Normalt afgår flyet fra København klokken 10.05, men som følge af strejken er afgange til klokken 09.15. Fra Stockholm-Arlanda flyves der mod den italienske hovedstad allerede klokken 09.05, hvilket dog kun er 15 minutter tidligere end den sædvanlige tidtabel. Med disse justeringer kan SAS nå at forlade Rom-Fiumicino lufthavnen inden klokken 13.00, når strejken bryder ud," skriver Check-In.



For Norwegian ser det lidt anderledes ud. Her har det været nødvendigt at forsinke afgangene fra Oslo og Stockholm til Rom-Fiumicino. Flyet fra Stockholm er lagt fra klokken 11.50 til 14.30, mens flyvningen fra Oslo, der normalt afgår klokken 17.55, først kommer afsted kl. 20.45.



Der er flere andre flyselskaber med direkte flyvninger til Italien i løbet af mandagen. Check-In nævner Ryanair, der har aflyst 42 flyvninger til og fra Italien, og Easyjet, der i første omgang har registreret mindst 28 aflysninger. Det kriseramte italienske flyselskab Alitalia har været tvunget til at aflyse 40 pct. af samtlige flyvninger i løbet af mandagen eller 206 flyvninger på både indenrigs- og udenrigsruter.



/ritzau/FINANS