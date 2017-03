Et nyt stykke software i Skats tast-selv-system, som skal forhindre fejl eller decideret snyd med eksempelvis fradrag, har på fire dage blokeret mere end 10.000 årsopgørelser. Det skriver Politiken Kontorchef i Skat Jørgen Wissing Jensen understreger, at langt de fleste laver korrekte årsopgørelser. Men nogle laver fejl, og så er der en lille gruppe hårde snydere, som det er meningen, at det nye system skal stoppe.Et bredt flertal i Folketinget er klar til at gøre påsken bedre for sommerhusejere, sommerhuskøbere og selvfølgelig også ejendomsmæglerne.Fra 1. maj er det nemlig hensigten, at lovforslaget, der skal hæve realkreditlånegrænsen i sommerhuse fra 60 pct. til 75 pct. skal træde i kraft."Nu bliver det 1. maj, men der forventes bred politisk opbakning, så man kan roligt bruge påsken til at kigge efter sommerhus ud fra forudsætningen om at kunne optage mere realkreditlån," siger Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører hos Venstre, til Børsen Danske fjernvarmekunder kan opleve at skulle betale væsentligt mere for fjernvarmen.I første omgang har Eniig Varme i Herning fået lov til at opkræve 172 mio. kr. ekstra, men 56 andre leverandører landet over har lignende ansøgninger ude. Det skriver Jyllands-Posten Det får nu ministeren på området til at kigge på sagen."Desværre tyder meget på, at de her nye afgørelser vil blive misbrugt til at skrue op for varmeregningen og stikke pengene i lommen. Det har aldrig været meningen," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).De danske bestyrelsesformænd har oplevet en lønstigning på 60 pct. siden 2010 og får 40 pct. i honorar, end bestyrelsesformænd generelt gør i Norden.Både Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen, samt en ekspert, peger blandt andet på, at det er blevet en mere krævende opgave at være bestyrelsesformand i et stort selskab.