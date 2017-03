Nyt system stopper ulogiske indberetninger i årsopgørelser

Skat har lagt automatiske blokeringer ind i borgeres mulighed for at rette i årsopgørelser. De skal stoppe snyd, skriver Politiken.



Skat har indført det nye system for at holde hånd i hanke med de omkring 900.000 danskere, som Skat skønner vil rette i årsopgørelsen inden den endelige deadline.



De nye stopklodser krydstjekker oplysninger og kan dermed stoppe fejlagtige indberetninger eller potentielle forsøg på at snyde.



Det nye system har indtil videre stoppet 10.000 rettelser af årsopgørelser.



"Før i tiden måtte vi finde de fejlagtige årsopgørelser manuelt i kontrolarbejdet, når vi havde udbetalt skattepenge til borgerne."



"Nu fanger vi fejlene, allerede når de sker, og inden vi har udbetalt en krone. Det er intelligent kontrol ved fordøren, og det har vi store forventninger til," siger Jørgen Wissing Jensen, kontorchef med ansvar for årsopgørelser i Skat, til Politiken.



Systemet blokerer eksempelvis for, hvis en borger hævder at være fradragsberettiget for at bo i en fredet ejendom, men har officiel adresse i en ejendom, der ikke er fredet.



En anden stopklods er, hvis der bliver registreret befordringsfradrag til og fra arbejde for en person, der er registreret som arbejdsløs.



"Ofte er det jo uskyldige fejl, folk laver. Men når folk ringer til os, fordi de er blevet blokeret, så kan vi jo hurtigt afgøre, om der er tale om fejl, eller om vi skal bede om dokumentation for det fradrag, borgeren mener at være berettiget til," siger Jørgen Wissing Jensen til avisen.



Hos revisionshuset BDO er man tilfreds med det nye system, men kritiserer, at Skat ikke har meldt ud, at man indførte systemet.



"Det her virker lusket, og det er næppe befordrende for Skats i forvejen noget flossede renommé," siger chefkonsulent ved BDO Henning Boye Hansen til Politiken.



Skatteadvokat Torben Bagge, der også er ekstern lektor i skatteret ved Aarhus Universitet, roser ligeledes Skats nye system.



"Det kan undre mig lidt, at man ikke gør opmærksom på det, da man jo i øvrigt gør opmærksom på mange ting i forbindelse med årsopgørelserne," siger han til Ritzau.



"Men hvis man skal komme med en form for kritik, er det måske, at man skal helt frem til 2017, før man indfører sådan et tiltag. Det har jo længe været muligt rent teknologisk," tilføjer Torben Bagge.



/ritzau/