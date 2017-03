Rock 'n roll-pioneren Chuck Berry er død

Den legendariske musiker og pioner inden for rock 'n roll Chuck Berry er død, 90 år. Det oplyser politiet i St. Charles County på Facebook.



Den legendariske sangskriver og guitarist døde lørdag i sit hjem uden for St. Louis i staten Missouri, hvor han er både født og opvokset.



"St. Charles County Police Department kan desværre bekræfte, at Charles Edward Anderson Berry Sr, bedre kendt som den legendariske musiker Chuck Berry, er død," skriver politiet, der samtidig oplyser, at familien beder om, at man respekterer deres privatliv efter dødsfaldet.



Chuck Berry blev fundet livløs i sit hjem lørdag formiddag lokal tid.



Redningsfolk blev tilkaldt og forsøgte at genoplive den 90-årige musiker, men uden held. Klokken 13.26 måtte de give op, og han blev erklæret død.



Med evergreens som "Roll Over Beethoven", "Rock and Roll Music" og ikke mindst "Johnny B. Goode" har Chuck Berry sat et solidt aftryk på musikhistorien.'



"Hvis man skulle give rock 'n roll et andet navn, burde man kalde det Chuck Berry," har The Beatles-legenden John Lennon engang udtalt om musikerkollegaen ifølge hjemmesiden chuckberry.com.



"Der er kun en konge af rock 'n roll. Han hedder Chuck Berry," citeres en anden verdensstjerne - Stevie Wonder - for at have sagt.



Manden bag Johnny B. Goode



Chuck Berry fyldte 90 år i oktober 2016. Det er kun få år siden, han sidst var på en verdensomspændende turné. I 2014 gav han koncert på Værket i Randers.



Karrieren startede helt tilbage i 1955 for den dengang unge musiker Chuck Berry, der i et studie i Chicago lavede nummeret "Maybellene" om en pige, der kører i en Cadillac Coup de Ville og ikke bare vil være tro.



Men hans måske største hit er den ikoniske "Johnny B. Goode" fra 1958.



Ud over musikken er det nok mest af alt Berrys farverige fremtoning på scenen, der har gjort ham legendarisk. Hans karakteristiske knæbøjede sparkegang på tværs af scenen og hans fantastiske guitarsoloer har inspireret mange musikere verden over.



/ritzau/