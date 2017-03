Kendt forsvarsadvokat er pludseligt død

Forsvarsadvokat med speciale i økonomisk kriminalitet, 46-årige Peter Martin Blinkenberg, døde pludseligt og meget overraskende fredag eftermiddag i sit sommerhus i Lohals på Langeland.



Han har senest været i vælten i Atea-sagen og formåede at få anklager frafaldet i de tre sager, hvor han repræsenterede tiltalte. Tidligere har han tilsvarende fået opgivet sager mod personer i Se & Hør sagen, og han var den eneste forsvarsadvokat der opnåede frifindelse for sin klient, FIH Erhvervsbank i den såkaldte Parken-sag om ulovlig kursmanipulation med Parken aktier, ved Københavns Byret



Den sag der for de øvrige anklagede finder sin endelige afgørelse ved Østre Landsret på torsdag.



Anklager i bagmandspolitiet



Hans indgang til at stifte advokatfirmaet Blinkenberg Strafferetsadvokater i 2009 var en mangeårig fortid som anklager i bagmandspolitiet. Det gav ham en unik indsigt i, hvordan bagmandspolitiet arbejder, hvilket var til stor hjælp for hans klienter.



"Hans største fortrydelse var, at han arbejdede for meget, medens børnene var små. Det sagde han til mig mange gange - særligt efter min søn Nicholas blev født," fortæller Peters bror, Christian Blinkenberg.



Kæmpe empati



"Han var et af få de mennesker der kombinerede en enorm faglighed og dygtighed med en tilsvarende empati. Det nød hans klienter godt af, han følte virkelig med dem og den situation de var i. Når han besøgte varetægtsfængslede, var det ikke af pligt men fordi han var oprigtig omsorgsfuld for dem," siger Christian Blinkenberg, og fortsætter:



"Han havde en enorm retfærdighedssans og var arrig på sine klienters vegne når de blev urimeligt behandlet som den stakkels mand (Lars Bohn, red.) i OW Bunker sagen der skulle udleveres til Italien og blev holdt over julen"



Smittende humør



Peter havde en uforlignelig humor og et fantastisk humør. Mit første møde med Peter Blinkenberg var i december 2014 i forbindelse med starten af Parken-sagen, som jeg dækkede.



Vi var begge rygere, og holdt af og til pause sammen. I ærlighedens navn talte vi sjældent om sagen, men langt mere om livet - dets fortrædeligheder og glæder.



Han havde en sort humor, der sikkert passer godt til at være forsvarsadvokat, og fik mig til at flække af grin ved mange lejligheder.



Hans sidste dag gik med at mure i sit elskede sommerhus i Lohals på Langeland, sammen med sin ti-årige datter.



Han efterlader sig kone og tre børn på 15, 13, 10.



Rest in Peace Peter.