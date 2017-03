USA og Kina arbejder sammen om strid med Nordkorea

Spændingerne på Koreahalvøen har nået "et temmelig farligt niveau", siger USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, da han lørdag lover, at USA vil arbejde sammen med Kina om at få løst problemerne omkring styret i Pyongyang.



"Jeg tror, at vi har en fælles opfattelse og en fælles fornemmelse af, at spændingerne på halvøerne er ret så stærke nu, og at hele situationen er farlig, siger Tillerson.



Han har lørdag holdt møde med sin kinesiske modpart, Wang Yi, i Beijing.



"Vi vil arbejde sammen for at undersøge, hvorvidt det er muligt at få Nordkorea til at slå ind på en anden kurs og bevæge sig væk fra udviklingen af atomvåben. siger den amerikanske udenrigsminister.



Wang Yi siger efter mødet, at Kina opfordrer USA til at udvise tålmodighed og holde hovedet koldt i relationerne til Nordkorea.



"Vi står ved en korsvej. Men situationen må ikke få lov til at eskalere til en konflikt, siger den kinesiske udenrigsminister ifølge britiske BBC.



USA holder alle muligheder åbne



USA har i FN's Sikkerhedsråd erklæret, at det holder alle muligheder åbne i håndteringen af situationen med Nordkorea. Landet affyrede i mandags fire missiler ud over havet mellem Nordkorea og Japan.



"Vi har ikke at gøre med en rationel person, siger Nikki Haley, USA's FN-ambassadør, om den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.



USA's præsident, Donald Trump, sagde i sidste uge, at "Kina har gjort meget lidt for at hjælpe" med Nordkorea.



Kina, der som USA er permanent medlem af Sikkerhedsrådet, har talt om en "gensidig suspension", så Nordkorea skal lade være med at affyre missiler, mens USA og Sydkorea stopper med fælles militærøvelser.



Men det vil USA ikke være med til.



Nordkorea affyrede de fire missiler mod havet ud for Japans kyst som en reaktion på den årlige militærøvelse mellem USA og Sydkorea.



Styret i Pyongyang i Nordkorea ser øvelsen som forberedelse til krig.



I det seneste år har Nordkorea affyret en stribe missiler og også gennemført to af styrets hidtil fem atomprøvesprængninger i strid med FN's resolutioner.



Wang Yi har advaret om, at både de nordkoreanske missiltest og den amerikansk-sydkoreanske militærøvelse øger spændingerne "som to tog, der kører mod hinanden".



/ritzau/Reuters