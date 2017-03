Mand dræbt i Paris-lufthavn efter han tog soldats våben

Lufthavnen Orly i Paris blev lørdag morgen evakueret, efter at en mand blev skudt og dræbt, efter at han havde taget et skydevåben fra en soldat i lufthavnens sydlige terminal.



"Sikkerhedsfolk skød og dræbte angriberen, siger talsmænd for lufthavnen.



"Der er ikke blevet fundet sprængstoffer på den dræbte, hedder det videre.



Ifølge franske medier overfaldt angrebsmanden en soldat fra en antiterrorpatrulje og tog hans skydevåben, hvorefter han skjulte sig.



"En mand tog et våben fra en soldat og skjulte sig derefter i en forretning i lufthavnen, inden han blev skudt og dræbt af sikkerhedsstyrkerne, siger indenrigsministeriets talsmand.



Terminalen blev efterfølgende evakueret, mens bombespecialister undersøger bygningen. Ifølge Reuters er der ikke fundet sprængstoffer på liget af den dræbte.



Minister besøger lufthavnen



Indenrigsminister Bruno Le Roux vil senere lørdag besøge lufthavnen.



Et øjenvidne, Frank Lecam, siger, at han hørte tre eller fire skud blive affyret.



Ingen andre er kommet til skade ved hændelsen i Paris' Orly-lufthavn, oplyser en talsmand for det franske indenrigsministerium til radiostationen France Info.



Men en politibetjent blev samtidig meldt såret af skud på en vej nord for Paris, oplyser indenrigsministeriet.



"Manden, som blev dræbt i Orlys lufthavn i Paris lørdag efter at have taget våben fra soldat, havde tidligere på dagen skudt og såret en politimand i den nordlige del af den franske hovedstad, siger kilder i det franske politi til Reuters.



Sikkerhedskilder oplyser ifølge Reuters, at manden var kendt af de franske efterretningsmyndigheder som "en radikaliseret muslim".



Lufthavnen oplyser, at flyvninger til begge Orlys terminaler er suspenderet, og at nogle fly er omdirigeret til Charles de Gaulle-lufthavnen.



Forhøjet fransk beredskab - igen



Nogle fly har ifølge tv-stationen BFMTV stadig fået lov til at lande, men flyene bliver holdt på landingsbanen, og passagererne får ikke lov til at gå fra borde.



Frankrig er i forhøjet alarmberedskab efter en række terrorangreb, som har været styret eller inspireret af gruppen Islamisk Stat.



Islamisk Stat har opfordret sine tilhængere til at gennemføre angreb på sikkerhedsstyrker og civile i Europa, når en lejlighed byder sig.



En brevbombe, som menes at være blevet sendt af græske anarkister, eksploderede torsdag i Den Internationale Valutafonds (IMF) kontorer i Paris.



