McDonald's: Twitter-angreb mod Trump skyldtes hackere

Based on our investigation, we have determined that our Twitter account was hacked by an external source. Read more: https://t.co/X5NwVI5sKp -- McDonald's (@McDonaldsCorp) 16. marts 2017

"Donald Trump, du er faktisk en ulækker undskyldning af en præsident, vi ville elske at få Obama tilbage, og du har også små hænder," stod der på McDonald´s officielle Twitter-konto i ca. 20 minutter, før tweetet blev slettet.Nu fortæller fastfoodkæmpen, at det noget atypiske tweet efter alt at dømme skyldes hackere. Det skriver bl.a. Reuters "På baggrund af vores undersøgelse er vi nået frem tit, at vores Twitter-konto blev hacket af en ekstern kilde. Vi handlede hurtigt for at sikre den, og vi undskylder for, at dette tweet blev sendt fra vores McDonald's koncernkonto," lød det fra McDonald´s talsmand Terri Hickey i en udtalelse.Trump svarede ikke på tweetet, selvom han ellers er en ivrig bruger af det sociale medie. Den amerikanske præsident har tidligere afvist, at han skulle have særligt små hænder.