Forfatter og DJ Maria Gerhardt er død efter kræftsygdom

Kun en uge efter udgivelsen af sin seneste bog "Transfervindue" er forfatter og DJ Maria Gerhardt død af kræft.



Det oplyser hendes hustru, Rosa Nøss Bendixen, på Maria Gerhardts facebookprofil:



"Min elskede Maria har forladt os i dag. Hun var omgivet af familie og venner indtil hun døde, og jeg tror aldrig, der har været så meget kærlighed på Bispebjerg Hospital."



"Jeg har ikke ord, for den sorg jeg føler. Verden bliver aldrig den samme," lyder det.



Maria Gerhardt blev 39 år og døde efter lang tids kamp til kræften, som hun fik konstateret første gang i 2013.



I den sidste tid inden sin død, frasagde hun sig yderligere kemobehandling, hvilket hun fortalte åbent til flere medier.



Også livet som kræftsyg har Maria Gerhardt skildret åbent og humoristisk på de sociale medier og i interviews.



Maria Gerhardt seneste bog handlede også om livet som dødeligt syg og var en utopisk fremstilling af Nordsjælland som ét stort luksuriøst hospice.



Bogen var autofiktion – en litterær blanding mellem en fiktiv roman og en selvbiografi.



Hun debuterede som forfatter i 2014 med bogen "Der bor Hollywoodstjerner på vejen", der omhandlede hendes tid på venstrefløjen, hvor hun også fandt kæresten Rosa Nøss Bendixen, som hun har dannet par med og nåede at blive gift med i sidste måned.



Sammen har de en søn.



I 2015 fulgte digtsamlingen "Amagermesteren", som hun vandt Politikens Litteraturpris for.



Foruden sit virke som forfatter var Maria Gerhardt en institution i Københavns kultur- og natteliv.



Under kunstnernavner "Djuna Barnes" har hun optrådt og vendt plader på de københavnske klubber.



Nattelivet har hun også dissekeret i dagbladet Information og modemagasinet Cover, og i 2011 startede hun magasinet "Københavner" sammen med forfatteren og kammeraten Martin Kongstad.



/ritzau/